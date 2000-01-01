Татьяна Ивановна содержит музей мордовской культуры. Он находится в селе Борисово и представляет собой классическую мордовскую избу. Значительная часть музейной экспозиции посвящена традиционному укладу мордовской жизни. Изба строилась из березы, сосны и пихты – сочетание, в котором проявлялась практическая мудрость предков. Сосна хорошо сохраняла тепло, потолок делали из пихты. При топке печи древесина нагревалась и выделяла смолистый аромат, который считался полезным для здоровья. Пространство дома делилось на мужскую и женскую половины. Мужчины по вечерам занимались ремеслом: чинили инвентарь, шили обувь, катали валенки. Женская часть отличалась уютом – ткани, вышивки, украшения. Нарушение границ считалось недопустимым. Центром дома оставался красный угол с длинным столом. Перед трапезой обязательно читали молитву, благословляли пищу. Хлеб резал хозяин и раздавал всем – только после этого начинали есть. Особое место в культуре мордвы занимали свадебные обряды. Традиционная свадьба длилась более недели, сегодня – чаще два дня. Некоторые элементы сохраняются до сих пор. В музее, например, хранится волчья шкура. На второй день свадьбы жених катал на ней невесту, после чего начиналось общее веселье. Уважение к старшим – одна из ключевых ценностей, которая, по словам жителей, сохраняется и сегодня. Дети здороваются со всеми, а в случае необходимости помощь оказывают всем селом. Для мордовской культуры характерны сплоченность, трудолюбие и открытость. К чужим здесь относятся с осторожностью, но принимают тех, кто приходит с добрыми намерениями. О себе местные говорят: «Мордва поперечная» – не в значении упрямства, а как знак стойкости и внутренней силы.