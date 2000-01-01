«Сегодня это стремление к чему-то общему проявляется и у нас. Мое основное детище – Татарская автономия. Идея создания возникла у моего брата, Анвара Султановича. В 2004 году он зарегистрировал местную татарскую автономию, а позже – и региональную. Недавно мы отметили ее 15-летие. Председателем я стала примерно в 2017 году. До этого были другие руководители. Сама я долгое время жила в Москве. Но при этом регулярно приезжала сюда: у меня здесь дети, внуки, брат. Особенно старалась не пропускать Сабантуй: брат звонил, приглашал, а я садилась за руль и ехала. Дорога «Москва-Барнаул» для меня была привычной. Если спешила – добиралась за трое суток, а если ехала спокойно, могла растянуть путь на месяц, заезжая в разные города. У меня во многих городах есть знакомые татары – останавливалась у них, общалась. Решила жить в Барнауле потому, что здесь моя семья – дети, внуки. Да и брат сказал: автономии нужен руководитель. Теперь я здесь. В автономии мы активно занимаемся культурной жизнью. Постоянно репетируем, потому что нас часто приглашают выступать. Помимо выступлений, мы собираемся, поем, проводим мастер-классы. Часто готовим татарские блюда – Талкыш калеве, Кыстыбый, чак-чак и другие. Всего в городе около 300 активистов. Конечно, не все приходят в уютное здание автономии (ул. Профинтерна, 5) одновременно. Но на крупных мероприятиях, в том числе в соборной мечети или на праздниках и поминках, нас собирается больше ста человек».



Татары – народ трудолюбивый, чистоплотный. И гулять хорошо умеет! Значимыми датами считаются религиозные – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Но самый яркий и любимый – Сабантуй, праздник земли и труда. Чем веселее отпразднуешь, тем богаче будет урожай. К событию готовились основательно: дома тщательно убирали, старые вещи выбрасывали, надевали лучшие одежды. Потом все собирались на площади или улице, приносили угощения, пели, танцевали. Обязательная часть – борьба на поясах («куреш» с татарского). Мужчины, держась за полотенца, старались повалить друг друга. Традиция сохраняется до сих пор. И на барнаульских гуляниях.



